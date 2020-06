9/10

GASTON PEREIRO – CAGLIARI - SCONSIGLIATO – Il nuovo Cagliari targato Zenga non riparte da Joao Pedro che a Verona è squalificato. Con Simeone dovrebbe giocare Pereiro in una formazione che rispolvera anche Birsa. Il trio d’attacco non ha praticamente mai giocato assieme in gare ufficiali e per Pereiro la storia in rossoblù dice sì un gol segnato ma appena 3 gare con un massimo di 67 minuti giocati tutti in una volta. La sensazione è che anche a lui serva un bel po’ di rodaggio prima di poterlo prendere in considerazione a livello fantacalcistico