I due giocatori hanno svolto un lavoro differenziato rispetto alla squadra e non saranno convocati per la partita di lunedì sera. De Sciglio pronto a sostituire Alex Sandro in difesa, Ramsey potrebbe rimpiazzare Pjanic con Bentancur che passa in regia

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Maurizio Sarri non potrà ancora contare sull'apporto di Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini. Entrambi i giocatori, infatti, hanno lavorato a parte anche nella giornata di sabato, a due giorni dalla sfida contro il Bologna, e per questo non saranno convocati per la trasferta del Dall'Ara. Una partita che la Juve deve vincere assolutamente, sia per non correre il rischio di vedersi scavalcare dalla Lazio in testa alla classifica, sia per riscattare le due prime prive post Covid, la semifinale di Coppa Italia contro il Milan e la finale persa ai rigori contro il Napoli. Nessun gol, poca incisività offensiva e, soprattutto, una tenuta fisica decisamente limitata da parte di diversi giocatori, che ha causato un netto calo in entrambi i secondi tempi. Per questo un paio di ricambi, quelli che sarebbero potuti essere Higuain e Chiellini, avrebbero fatto molto all'allenatore toscano della Juventus.