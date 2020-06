Il Parma non va oltre l’1-1 nella gara che ha segnato la ripresa della Serie A contro il Torino. Le squadre hanno cominciato a conoscere le nuove routine: gli stadi vuoti, i cinque cambi, accordi in scadenza da rinegoziare anche per i mesi a venire. Sotto quest’ultimo punto di vista, Roberto D’Aversa ha parlato della situazione di Dejan Kulusevski intervistato da Sky Sport: "Gli ho parlato. Pur essendo molto giovane è molto maturo, ci sono dinamiche e regole da rispettare. Come Dejan ce ne sono altri di giocatori in prestito. Su di lui pesa molto la differenza dell'ingaggio che percepirà tra quest'anno e il prossimo. Ciò che deve fare adesso è dimostrare che la Juventus abbia fatto bene ad investire su di lui. Ha la maturità di chi arriva a certi livelli".

L’analisi della partita

L’allenatore del Parma ha parlato dell’andamento della partita: "L'aspetto positivo è aver recuperato la partita andando sotto, poi è stato bravo Sepe a parare il rigore. Sono stati commessi alcuni errori, ad esempio sul primo gol su palla inattiva, dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo. Nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione per il vantaggio. Non era semplice, il Torino è una squadra molto fisica. Nell'affrontare le partite cambia poco il traguardo stagionale che ci prefissiamo. Dobbiamo arrivare alla salvezza, raggiungerla matematicamente e poi ragioniamo ad altro. Sarà un campionato particolare, dobbiamo tenere i piedi per terra".