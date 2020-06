L'amministratore delegato nerazzurro ottimista sul futuro dell'argentino: "E' lusingato dall'interesse di altri club, ma non ha mai chiesto di andare via". Poi sulla lotta scudetto: "Ci sono ancora 39 punti a disposizione, può succedere di tutto"

Dopo la Coppa Italia, sfumata in semifinale con il Napoli, anche l'Inter si rituffa sul campionato. Lo fa con il recupero della 25^giornata contro la Samp. Tre punti porterebbero i nerazzurri a sei punti dalla Juventus capolista: "Si torna a fare sul serio - le parole a Sky pronunciate nel pre partita da Giuseppe Marotta - ci sono ancora 13 partite e 39 punti a disposizione, può succedere di tutto". Davanti ci sarà il solito Lautaro Martinez, al centro delle voci di mercato dato il vivissimo interesse del Barcellona: "Che piaccia a tanti è risaputo - ha spiegato l'amministrartore delegato dell'Inter - ma non vogliamo cedere i nostri giocatori. E se questi non vogliono andare via, allora li teniamo stretti. Lui è lusingato dall'interesse di altri club, è umano esserlo. Noi però vogliamo trattenerlo e lo stesso Lautaro non ha mai manifestato la voglia di andare via. Sono ottimista sulla sua permanenza”.