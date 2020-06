Il ritorno in campionato per il Milan si avvicina: lunedì alle ore 19.30 i rossoneri scenderanno in campo al Via del Mare contro il Lecce. Una gara di assoluta importanza per coltivare l'obiettivo Europa attraverso il campionato, ormai unica strada per riuscire a raggiungere questo traguardo. Lo farà senza Zlatan Ibrahimovic, bloccato dalla lesione al polpaccio del 25 maggio scorso e che verosimilmente riuscirà a rientrare per la gara del 28 giugno contro la Roma. In attesa di tornare a dare il proprio contributo alla causa rossonera, Ibrahimovic ha trascorso la serata di sabato al Duomo di Milano, davanti al quale si è immortalato per il proprio profilo Instagram. Una foto, accompagnata da una didascalia in classico stile Ibrahimovic: "La casa del Signore". Chiaro riferimento alla funzione religiosa che assume il Duomo, ma anche alla sua presenza, a braccia spalancate davanti al simbolo per eccellenza della città di Milano, quella che per molti anni è stata effettivamente la sua casa. Capoluogo lombardo che dovrebbe ospitare l'attaccante svedese soltanto fino al termine di questa stagione sportiva: le strade del club rossonero e di Ibrahimovic sono infatti molto vicine alla separazione definitiva, con il nuovo progetto sportivo che partirà il prossimo anno che non prevede la presenza di Ibra.