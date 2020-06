Inter-Sampdoria, le probabili formazioni

Conte e Ranieri si affrontano a San Siro domenica 21 giugno alle 21:45 (diretta su Sky Sport Uno). Nerazzurri senza gli infortunati Sensi e Brozovic: ballottaggio Gagliardini-Borja a centrocampo. In avanti la coppia Lukaku-Lautaro con Eriksen trequartista. Samp che non rischia Quagliarella e si affida a Gabbiadini supportato da Gaston Ramirez LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Torna la Serie A, l'Inter torna a giocare in campionato a San Siro, dove manca dal 9 febbraio, data della vittoria per 4-2 nel derby contro il Milan. Nel recupero della 25^ giornata di Serie A, in programma domenica 21 giugno alle 21:45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251), i nerazzurri di Antonio Conte affrontano la Sampdoria di Claudio Ranieri nella sfida numero 126 tra i due club. Il bilancio dei precedenti in campionato è a favore dell'Inter, con 68 successi a 20 e 37 pareggi. Orizzonti opposti nei piani delle due squadre: l'Inter riparte dai 54 punti, con il terzo posto e il -9 dalla Juve capolista e il -8 dalla Lazio seconda (ma con una gara in meno), mentre la Sampdoria con i suoi 26 punti è a +1 sul terzultimo posto condiviso da Genoa e Lecce

Due forfait a centrocampo per Conte: Sensi e Brozovic ko Il 2020 dell'Inter sul campo è ripartito con il pareggio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Napoli. Conte dovrebbe confermare la squadra scesa in campo al San Paolo con l'eccezione di Brozovic, che si è aggiunto a Sensi all'infermeria. Guai muscolari per il croato, che sarà sostituito da uno tra Gagliardini e Borja Valero. In pole l'italiano. In attacco Sanchez scalpita, ma con Lukaku ci sarà Lautaro Martinez. Si va verso il 3-4-1-2, con Eriksen alle spalle degli attaccanti e Candreva e Young sulle fasce. In difesa Bastoni è favorito su Godin per affiancare Skriniar e de Vrij. INTER (3-4-1-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte