Roma, Fonseca: "Lunedì ci alleniamo all'Olimpico"

La Serie A è ufficialmente ripartita e, una dopo l'altra, tutte le 20 squadre si preparano a tornare in campo: tra loro anche la Roma di Paulo Fonseca, impegnata nella lotta per un posto in Champions League, con il quarto posto occupato dall'Atalanta. L'allenatore portoghese è intervenuto ai microfoni di Sport TV e ha fatto il punto sulla situazione attuale della formazione giallorossa: "Abbiamo fatto una lunga pausa. E' stato come un pre-campionato diverso, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato differente, ma credo che saremo pronti". Roma che affronterà nella nuova gara d'esordio la Sampdoria, mercoledì alle ore 21.45 all'Olimpico.

Stadio che sarà però senza tifosi, una situazione particolare con la quale Fonseca e i suoi giocatori dovranno fare i conti: "Senza i tifosi appassionati della Roma, giocare allo Olimpico sarà difficile, ma la preparazione alla partita è praticamente la stessa. L'unica differenza è il tentativo di creare un'atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all'Olimpico. Ma per il resto non c'è niente di molto diverso da una partita normale".