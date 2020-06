Bologna-Juventus, dove vedere la partita in tv

Dopo il ko in finale di Coppa Italia, la stagione della Juve riparte dalla Serie A con la sfida al Bologna. Tutte le informazioni per vedere il match del Dall'Ara in tv

Soriano: "Sinisa, che carica. Pronti per la Juve"

È il turno della capolista. Archiviata la delusione in Coppa Italia, la Juventus cercherà il riscatto nella sua prima partita di campionato dopo lo stop: questa sera a Bologna, per la 27^ giornata di Serie A. Momento delicato in casa bianconera, con Maurizio Sarri chiamato a risolvere diversi problemi in vista del finale di stagione. Ben diversa, invece, l'aria dalle parti di Casteldebole: Sinisa Mihajlovic ha rinnovato fino al 2023 e i rossoblù potrebbero togliersi lo sfizio di lottare per un posto in Europa League. Eppure, le ultime uscite delle due squadre prima del lockdown raccontavano un'altra storia: la Juventus reduce da tre vittorie consecutive, tra cui il convincente 2-0 sull'Inter nel derby d'Italia. Il Bologna invece con un solo punto in altrettante gare (un gol fatto contro sei subiti). I bianconeri inoltre hanno vinto tutti gli ultimi otto precedenti, ma i rossoblù ci credono e ai microfoni di Sky Sport Roberto Soriano ha suonato la carica per i ragazzi di Mihajlovic.