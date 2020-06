Escluse lesioni ai legamenti per il difensore danese dopo l'infortunio rimediato nella trasferta di Lecce. La sua presenza con la Roma è comunque in forte dubbio: con Musacchio out e Duarte che solo martedì tornerà ad allenarsi in gruppo, per Pioli scatta l'emergenza in difesa. Ibra migliora, ma difficilmente ci sarà contro i giallorossi CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Respiro di sollievo in casa Milan, i legamenti del ginocchio di Kjaer sono salvi. E' questo il responso degli esami ai quali il difensore danese si è sottoposto dopo l'infortunio rimediato nei primi minuti della vittoriosa trasferta leccese che aveva costretto Pioli a inserire Gabbia al suo posto. Rimane, dunque, il forte trauma contusivo che in ogni caso lo tiene comunque in dubbio per la sfida contro la Roma del 28 giugno, nonostante l'auspicio di Pioli: "Spero che l’infortunio di Kjaer sia qualcosa di poco conto, mi hanno detto di un trauma al ginocchio, quella contro la Roma sarà una gara importante", le sue parole al termine della partita del Via del Mare.

Milan, in difesa è comunque emergenza leggi anche Musacchio si opera alla caviglia: stagione finita In una situazione già problematica per quanto riguarda i difensori centrali, nel caso in cui Kjaer non dovesse recuperare per la Roma il Milan si ritroverebbe a fronteggiare una vera e propria emergenza difensiva. Oltre ai problemi del danese, saranno sicuramente fuori sia Musacchio (stagione finita dopo i problemi alla caviglia che dovrà risolvere con un intervento in artroscopia) che Duarte (potrebbe tornare ad allenarsi col gruppo solo in settimana) e Pioli avrebbe dunque una scelta obbligata, quella rappresentata dagli unici due giocatori di ruolo a disposizione, Romagnoli e Gabbia.