I provvedimenti di martedì 23 giugno. La Fiorentina perde Caceres per due turni: espressioni blasfeme dopo l'espulsione contro il Brescia. Sabato sul campo della Lazio i viola faranno a meno anche di Chiesa, fermato per una giornata, e in panchina non ci sarà Iachini per squalifica. Juventus senza Danilo contro il Lecce. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le prime tre partite della 27^ giornata

Le prime tre partite giocate nella 27^ giornata di Serie A coincidono anche con le prime squalifiche. In attesa di completare il turno di campionato con le restanti sette partite, il Giudice Sportivo si è espresso su quanto riportato nei referti arbitrali di Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus. Il club viola è il più colpito: dovrà fare a meno per due turni di Martin Caceres, espulso per doppia ammonizione e colpevole dopo l'espulsione di "aver proferito un'espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di gioco". Sabato prossimo sul campo della Lazio la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Federico Chiesa, ammonito per la quinta volta in stagione e in diffida, mentre in panchina non ci sarà Beppe Iachini, fermato per un turno per aver anche lui protestato al momento dell'espulsione di Caceres usando anche lui "un'espressione blasfema". Non sarà della partita contro il Lecce venerdì allo Stadium il difensore della Juventus Danilo, espuso per doppia ammonizione nella vittoria bianconera a Bologna. In casa Juve stop anche per il collaboratore tecnico di Maurizio Sarri, Loris Beoni, per avere al 29' del primo tempo "contestato veementemente l'operato arbitrale".