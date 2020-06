Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

La Samp reduce dal ko di San Siro (2-1 nel recupero della 25.a giornata) è attesa all'Olimpico dai giallorossi al loro debutto nell'era della Serie A post-Covid. La squadra di Fonseca è pressata in classifica dal Napoli, che bussa a -3 dopo aver vinto a Verona. Con un successo quindi la Roma si riporterebbe a sei distanze dai ragazzi di Gattuso. I blucerchiati invece sono in piena lotta salvezza: 26 punti in 26 partite per la formazione di Ranieri, che ha la possibilità di staccare Genoa e Lecce. Match in diretta su Sky Sport 253, calcio d'inizio alle 21.45.

Roma, tornano Zappacosta e Diawara

Prima uscita per i giallorossi dopo il lockdown. Fonseca ha tutti a disposizione a parte Pau Lopez e Zaniolo. L'allenatore portoghese in conferenza stampa ha confermato di avere recuperato Zappacosta e Diawara ("sono pronti). Il primo è in ballottaggio con Bruno Peres, leggermente favorito. In difesa Mancini recuperato e convocato ma dovrebbe andare in panchina, così come Cristante. Alle spalle di Dzeko c'è un trio con Carles Perez favorito su Under, Mkhitarian avanti rispetto a Perotti. La certezza è Lorenzo Pellegrini. Non convocati Juan Jesus, Cetin e Santon.

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; C. Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Sampdoria, attacco Gabbiadini-Ramirez?

Con 7 diffidati e tanti dubbi, Ranieri va verso un 3-5-2 in cui dovrebbe rivedersi in attacco Manolo Gabbiadini. Il condizionale è più sfumato per Gaston Ramirez, che contro l'Inter era partito titolare a supporto di La Gumina. A centrocampo chance per Ekdal, non impiegato a San Siro. Tonelli in pole per un posto in difesa, con Bereszinsky e Yoshida confermati.



SAMP (3-5-2) Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini.