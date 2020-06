Roma-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

La Roma torna in campo dopo oltre tre mesi, all'Olimpico arriva la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Il primo marzo l'ultima gara giocata dalla Roma, che quel giorno ottenne un'importante vittoria per 3-4 sul campo del Cagliari. A distanza di più di 3 mesi, i giallorossi tornano a giocare allo stadio Olimpico e ospiteranno la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri. La squadra di Fonseca, a 12 giornate dalla fine, è a -6 dall'Atalanta e ha come obiettivo quello di raggiungere il quarto posto che vale la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. I blucerchiati, invece, sono già tornati in campo dopo la sospensione, perdendo a San Siro contro l'Inter per 2-1. Per la Samp un'altra gara difficile in trasferta, la squadra di Ranieri a caccia di punti pesanti in chiave salvezza.