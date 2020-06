Juventus-Lecce, dove vederla in tv

Vuole scappare via la Juventus che, dopo la rimonta subita dalla Lazio a Bergamo, si trova con quattro punti di vantaggio sui biancocelesti (otto, invece, quelli sull'Inter, a sua volta fermata dal Sassuolo). I bianconeri, reduci dalla vittoria di Bologna, cercheranno il bis contro il Lecce, che dal canto suo non è apparso nella migliore forma possibile in seguito alla lunga pausa per coronavirus (la squadra di Liverani ha perso 4-1 con il Milan). Stando ai numeri, per i salentini sarà davvero dura: la Juventus ha trovato la rete in 14 delle 15 sfide interne di Serie A contro il Lecce (38 gol fatti, 2.5 di media) e non perde da 34 partite casalinghe in campionato (29V, 5N), dove ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre. I giallorossi invece hanno subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, non riuscendo a segnare in quattro di queste (1V, 4P). Occhio a Cristiano Ronaldo, che potrebbe trovare nel Lecce la 20esima vittima nel massimo campionato italiano.