"Pioli mi ha dato fiducia, schierandomi in campo. Sapeva che ho tanta esperienza e mi ha fatto giocare, non mi serve altro. Poi nel calcio può andare bene o male"

Cosa ti ha dato in più Pioli in questi mesi?

La grande paura per un infortunio grave (è uscito anzitempo contro il Lecce per un problema al ginocchio) è ormai alle spalle, tanto che contro la Roma con ogni probabilità giocherà titolare. " Il ginocchio va bene, sta migliorando ogni giorno . Faccio il massimo per essere a disposizione. Io voglio giocare". Al suo posto, al centro della difesa. Parla così Simon Kjaer, difensore del Milan , nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

Cosa non ha funzionato all'Atalanta?

"Il calcio è così, mister Gasperini ha preso una decisione e mi ha detto le cose in faccia. Poi posso essere d’accordo o meno, però lo rispetto perché è stato schietto. Poi ho avuto l'occasione di arrivare al Milan. È un sogno che si avvera dopo averlo inseguito a lungo in questi anni"

Su Ibrahimovic

"Adesso capisco perché Zlatan ha vinto così tanto. Non ho mai visto nessuno con quella fame, è un campione che vuole solo vincere, per lui conta solo quello. Se ci aspettiamo che possa tornare presto in campo? Sì, fuori non riesce a stare, sta facendo il massimo per tornare"

Sulla Roma, prossima avversaria dei rossoneri

"Roma è completamente cambiata da quando io giocavo lì. È un avversario di grande qualità, ma sono le grandi partite come questa che mi stimolano di più, dobbiamo dare il massimo. L'adrenalina è per questo genere di partite. Domenica farà tanto caldo e lo stadio sarà vuoto: sarà una nuova esperienze, ma siamo pronti, quello è sicuro".