Ibra, Biglia e Bonaventura avevano il contratto in scadenza al 30 giugno: lunedì verrà formalizzato il prolungamento fino al termine della stagione. Lo stesso accadrà con Kjaer, Begovic e Saelemaekers, per i quali è stata trovata l'intesa con i rispettivi club proprietari dei cartellini

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan è tornato a giocare in Serie A vincendo per 1-4 a Via del Mare contro il Lecce. I rossoneri continuano a inseguire l'Europa League, vero obiettivo di questo finale di stagione. E Stefano Pioli lo farà con tutti gli uomini a disposizione, anche quelli che erano in scadenza al 30 giugno. Come previsto dal regolamento, il Milan ha provveduto a trovare l'accordo con quei giocatori che avevano un contratto fino al termine della stagione sportiva 2019/2020, estendendo i rapporti per altri due mesi. Nella giornata di lunedì 29 giugno, dopo la gara che i rossoneri giocheranno a San Siro contro la Roma, arriveranno le firme sull'estensione dei contratti dei tre giocatori in scadenza al 30 giugno: Ibrahimovic, Biglia e Bonaventura. L'attaccante svedese, arrivato a gennaio, non dovrebbe restare nella prossima stagione ma finirà quella attuale regolarmente al Milan.

Prolungano anche Kjaer, Begovic e Saelemaekers leggi anche Milan-Roma, le probabili formazioni Diverse, invece, le situazioni che riguardavano Kjaer, Begovic e Saelemaekers, i cui cartellini sono di proprietà di altri club. Il difensore danese è di proprietà del Siviglia, il portiere bosniaco è del Bournemouth e l'esterno belga è dell'Anderlecht. Il Milan, anche in questo caso, ha trovato regolarmente le intese con i rispettivi club per prolungare i prestiti di questi tre giocatori per altri due mesi. Anche questi accordi verranno formalizzati nella giornata di lunedì.