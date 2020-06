Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

L'illusione dello 0-2, poi la rimonta dell'Atalanta e la brusca frenata nella corsa scudetto. Archiviato il ko di Bergamo, la Lazio guarda alla sfida con la Fiorentina in programma sabato 27 giugno alle ore 21.45. I biancocelesti sono ora a -4 dalla Juventus, con 11 partite ancora da giocare. La strada è lunga e c'è voglio di ripartire immediatamente dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la prima dopo 21 risultati utili consecutivi. Per la Fiorentina, invece, una difficile trasferta dopo l'1-1 contro il Brescia: i viola cercano punti importanti per risalire la classifica.

La probabile formazione della Lazio

Ancora problemi per Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare sicuramente a Luis Felipe e Lucas Leiva così come, molto probabilmente, anche a Marusic e Cataldi. In dubbio anche Radu e Correa, che al massimo sarebbero recuperati per la panchina. In avanti, dunque, questa volta ci sarà spazio per Caicedo al fianco di Ciro Immobile. Davanti alla difesa agirà Parolo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali e Lazzari e Jony sugli esterni. In difesa Patric e Bastos ai lati di Acerbi.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.