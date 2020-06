Azzurro come la mascherina sul viso, tuta gialla come la panchina del Parma e rosso come il cartellino sventolatogli in faccia da Maresca. Per Tommaso Berni è la seconda espulsione quest'anno senza aver mai giocato un solo minuto dal suo ritorno all'Inter nel 2014. La sua storia, l'abilità come para-rigori e la coincidenza: in stagione c'è un altro portiere da zero minuti e due rossi!

