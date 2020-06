Il portoghese, con i capelli arricciati, si è scattato una foto con Cuadrado per evidenziare la somiglianza dei due tagli: "Che ne pensate del mio look come quello di mio fratello Panita?"

Continuano le sperimentazioni stilistiche di Cristiano Ronaldo. Dopo quel completo a fantasia colorata, il portoghese stavolta ha proposto una nuova acconciatura, con i capelli arricciati e alzati. Così CR7 ha scattato una foto con Juan Cuadrado, che ha una chioma dalle caratteristiche simili. "Che ne pensate del mio look come quello di mio fratello Panita? (uno dei soprannomi del colombiano, ndr)" ha scritto in inglese Ronaldo su Instagram, come didascalia dello scatto.