Il giorno dopo aver partecipato al poker della sua Juventus contro il Lecce, Ronaldo ha postato sui social la foto del suo nuovo stravagante ed eccentrico look: "Iniziando il weekend con buone sensazioni e un bello stile". Compagni e amici, però, non sono d'accordo, almeno sulle scelte di moda

Cristiano Ronaldo riesce sempre a far parlare di sé. Dopo aver partecipato al poker della Juventus con il Lecce, segnando il secondo gol consecutivo dopo quello realizzato con il Bologna, il campione portoghese ha postato sui social la foto del suo nuovo look: "Iniziando il weekend con buone sensazioni e un bello stile", ha scritto. CR7 sfoggia un completo con camicia a maniche corte e short davvero molto colorato: su base bianca, compaiono infatti simboli floreali di vari colori. Il tutto condito da un occhiale da vista con lenti rotonde. Un look sicuramente estivo e stravagante, dato in pasto ai suoi 226 milioni di followers (solo su Instagram). Un modo per fare tendenza e celebrare il primo posto in classifica con la Juventus, al momento a +7 sulla Lazio.