Ancora troppo presto per parlare di rinascita. Ma dal campo questo Milan ha dato più di un segnale di risveglio. Tre partite dopo il lockdown. Due vittorie. Un pari in casa della Juve. Solo un gol subito. Ed una eccellente condizione atletica, che ha permesso ai rossoneri a Torino di resistere nonostante l'inferiorità numerica per più di 70 minuti. A Lecce di stravincere contro una squadra che in casa aveva messo alle corde tutte, big comprese. E a San Siro contro la Roma, di centrare la prima vittoria in stagione contro una squadra che li precede in classifica. La non dipendenza da Ibra deve far piacere ma non va enfatizzata. Troppo importante lo svedese per questo Milan. In campo e fuori. A proposito: a Ferrara dovrebbe esserci anche lui, quantomeno tra i convocati.