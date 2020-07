Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Gasperini decide per Ilicic e Muriel dalla panchina, più Politano che Callejon tra gli uomini di Gattuso. Tutte le ultime novità del match del Gewiss Stadium: squadre in campo questa sera alle 19:30

Atalanta: tornano Gosens e De Roon, Pasalic trequartista

Gasperini è intenzionato a riproporre buona parte dell'undici che nella scorsa giornata ha avuto la meglio sull'Udinese. Conferme dunque per Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa, le principali novità riguardano invece i rientri dal primo minuto di Gosens e De Roon: le rotazioni questa volta portano in panchina Castagne, mentre la squalifica di Malinovskyi potrebbe regalare una chance sulla trequarti a Pasalic. Su Ilicic infatti Gasperini deciderà all'ultimo, ma al momento lo sloveno partirà dalla panchina. Così come Muriel, nonostante la doppietta di Udine: l'unica punta sarà ancora Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Caldara, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.