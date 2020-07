Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Si va a chiudere un'altra giornata di Serie A, la 29^ del campionato 2019/2020. Due le gare in programma in questo giovedì 2 luglio, importanti principalmente per la corsa al quarto posto. L'Atalanta è in netto vantaggio, +12 sul Napoli che sarà proprio l'avversario di giornata dei nerazzurri di Gasperini al Gewiss Stadium. Tra queste due squadre c'è la Roma (a -9 dal quarto posto), impegnata in serata contro l'Udinese all'Olimpico.