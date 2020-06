La società azzurra ha individuato nel centrocampista ungherese classe 2000 – che piace tanto al Milan e Rangnick – il profilo giusto per sostituire Allan, in uscita e nel mirino dell'Everton: in settimana in programma un incontro con gli agenti CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Due vittorie su due da quando è ripartito il campionato, prima ancora il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus: momento positivo per il Napoli che si candida a essere una delle protagoniste di questo finale di stagione. Senza però dimenticare il futuro. Dopo il rinnovo di Mertens, la società del presidente De Laurentiis inizia a progettare la campagna acquisti e tra i desideri azzurri c’è Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 grande protagonista con la maglia del Salisburgo. Per il giocatore il Napoli è pronto a pagare la clausola di rescissione dal valore di 25 milioni di euro e in settimana ha in agenda un incontro con gli agenti del ragazzo nel quale verrà illustrato il progetto azzurro.