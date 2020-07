Emergenza Lazio: squalificati Immobile e Caicedo

Il Giudice Sportivo ferma nove giocatori in vista della 30^ giornata del campionato di Serie A. Tra questi ci sono Immobile e Caicedo, entrambi squalificati per la gara tra Lazio e Milan. Tra gli allenatori, Gigi Di Biagio non potrà presentarsi in panchina: doppia ammonizione per lui nel corso della sfida tra la Spal e i rossoneri di Pioli CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORONAMENTI

Il Giudice Sportivo ha pubblicato il consueto comunicato in vista della prossima giornata, la 30^ del campionato di Serie A. Emergenza in attacco per la Lazio, che sarà impegnata all'Olimpico contro il Milan: Ciro Immobile e Felipe Caicedo erano in diffida e sono stati entrambi ammoniti contro il Torino, per cui salteranno la gara con i rossoneri. Altri sette giocatori sono stati fermati dal Giudice Sportivo: Marco D'Alessandro della Spal (espulso contro il Milan), oltre a Hernani del Parma, Rogerio del Sassuolo, Luca Pellegrini del Cagliari, Matteo Pessina dell'Hellas Verona, Lasse Schone del Genoa e Morten Thorsby della Sampdoria, che hanno raggiunto il limite delle ammonizioni previsti dal regolamento. Questi nove calciatori salteranno la prossima giornata di campionato.