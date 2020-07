Juventus-Torino, le probabili formazioni

Partita speciale per Gigi Buffon che si appresta a staccare Paolo Maldini prendendosi il record di presenze in A. I granata, reduci da due ko di fila, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 17.15 PROBABILI FORMAZIONI, I "CAMPETTI"

Il derby di Torino apre la 30^ giornata di Serie A: squadre in campo alle 17.15, con i bianconeri che non possono permettersi passi falsi per non rischiare l'avvicinamento della Lazio alla testa della classifica. La squadra di Sarri arriva alla sfida con un favore del pronostico che raramente raggiungeva questi livelli nelle ultime stagioni (nonostante le abbia dominate tutte la Juve). I granata, reduci dal ko contro la Lazio, devono stare attenti a non essere risucchiati nella zona pericolosa della classifica: alle spalle della squadra di Longo (che ha 31 punti) ci sono Samp (29) e Genoa (26) e poi si arriva alla terzultima (Lecce, 25 p).