Archiviato il turno che ha registrato i successi delle prime tre della classe, la Serie A torna in campo nel weekend per la 30^ giornata di campionato, che si sviluppa su due giorni: squadre in campo sabato 4 luglio e domenica 5 luglio. Si comincia con il derby di Torino alle 17.15, a seguire Sassuolo-Lecce e alle 21.45 Lazio-Milan. La domenica si apre invece a San Siro, dove alle 17.15 l'Inter ospita il Bologna di Mihajlovic. Cinque le gare in contemporanea alle 19.30 e poi appuntamento al San Paolo per Napoli-Roma (alle 21.45).

Ecco un quadro generale della situazione dai vari campi, grazie al sempre prezioso lavoro della squadra di Sky Sport con gli inviati che ci riportano ogni minimo dettaglio. Come sempre, la pagina è in costante aggiornamento. Non dimenticate nemmeno di dare uno sguardo ai ‘Campetti’ per avere un quadro più completo degli indisponibili e dei vari schieramenti

JUVENTUS-TORINO, sabato ore 17:15

Juve, Buffon titolare per il record di presenze in A

Quella nel derby sarà la presenza numero 400 di Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Negli ultimi 10 anni, nessun calciatore ha giocato più partite di lui in bianconero. Un dato impressionante ma che viene "oscurato" dal record a cui va incontro Buffon nella stessa gara: Sarri in conferenza non si è sbilanciato molto riguardo le scelte di formazione, neppure sul portiere, ma con tutta probabilità questa volta toccherà a lui. Supererebbe Paolo Maldini nella classifica delle presenze in Serie A, toccando quota 648. Numeri a parte, Sarri cerca la continuità dei risultati: reduce da tre vittorie con Ronaldo e Dybala sempre a segno, difficilmente vedremo un turnover contro il Torino. Bernardeschi, Dybala e Ronaldo comporranno il tridende d'attacco di partenza, con Douglas Costa pronto a entrare. Gli esterni di difesa saranno Cuadrado e Danilo mentre a centrocampo dovrebbero partire Bentancur, Pjanic e Rabiot.

Toro, ballottaggio De Silvestri-Ansaldi

I granata reduci da due ko di fila hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Belotti, a segno contro Cagliari e Lazio (su rigore) è la certezza. Zaza l'incognita. O meglio, si sa che sta recuperando quindi va verso la convocazione, ma difficilmente giocherà dal primo minuto. Il Gallo dunque dovrebbe essere affiancato da Berenguer in un 3-5-2 che rivedrebbe in difesa Izzo (assente contro la Lazio) assieme a Nkoulou e Bremer. C'è un ballottaggio aperto tra Ansaldi e De Silvestri per la fascia destra, mentre quella sinistra sarà presidiata da Ola Aina. In mezzo al campo conferme per Lukic, Rincon e Meité.

SASSUOLO-LECCE, sabato ore 19:30

Sassuolo, De Zerbi senza lo squalificato Rogerio

Esterni difensivi già decisi in casa Sassuolo: Muldur a destra e, complice la squalifica di Rogerio, a sinistra ci sarà Kyriakopoulos. In mediana c'è ancora da recuperare Obiang e il ballottaggio è quindi tra Magnanelli e Bourabia. Più complicato il discorso attacco. Il Sassuolo si è trasformato in una macchina da gol e colpisce soprattutto la costanza nel realizzare 3 reti a partita. Stanno tutti bene e girano tutti a mille. Chi mettere quindi? Il ballottaggio più papabile è quello tra Djuricic e Defrel col primo in leggero vantaggio



Lecce, Liverani ritrova Lucioni

Lunga la lista degli indisponibili non convocati per la gara di Reggio Emilia: tra quelli che non si metteranno maglia e calzoncini, ci sono anche Meccariello e Rossettini. In difesa quindi resta Paz con il rientrante Lucioni. In attacco c'è Farias in rampa di lancio (ma deve recuperare posizioni). Probabilmente promosso titolare invece Babacar con Falco che dovrebbe essere usato a gara in corso



LAZIO-MILAN, sabato ore 21:45

Lazio, emergenza pura: out Immobile e Caicedo



La scelta offensiva è stata fatta: l'alternativa era tra Luis Alberto e Milinkovic, ma dall'allenamento di rifinitura è emerso che saranno Luis Alberto e Correa a sostituire gli squalificati Immobile e Caicedo. Passando al centrocampo, Cataldi e Leiva si sono allenati con la squadra ma non stanno bene. Il primo dovrebbero "rischiarlo", Leiva invece probabilmente andrà in panchina. Anche Lazzari non è al meglio: se non recupera gioca Djavan Anderson. La difesa a tre dovrebbe vedere Patric, Acerbi e Radu dal 1'.

Milan, Pioli senza Samu Castillejo

Stefano Pioli in conferenza stampa ha dato qualche indicazione ma non si è voluto sbilanciare. La certezza è Rebic centravanti, perché Leao - per quanto stia mostrando continuità anche in fase realizzativa - rende meglio da laterale. Contro la Spal sono arrivati buoni segnali anche Paquetà e Saelemaekers, non stupirebbe un loro impiego anche da inizio gara. Buone notizie: Theo Hernandez ha smaltito la botta che è costata l'espulsione di D'Alessandro, e in difesa torneranno Kjaer e Conti. Sarà difficile vedere nell'XI iniziale Ibrahimovic, che nell'allenamento di rifinitura è stato provato da Pioli anche tra i titolari, in alternanza con Rebic. Le indicazioni dalla conferenza stampa facevano intendere che il suo minutaggio salirà durante le gare a venire. Castillejo out per infortunio: stop di almeno due settimane.

INTER-BOLOGNA, domenica ore 17:15

Inter, Conte ritrova Brozovic

La logica dopo il 6-0 rifilato al Brescia ci dice che rientrerà dal 1' Lukaku, al fianco di Sanchez che è apparso in forma. Alle loro spalle Eriksen, sulla corsia di destra ci sarà Candreva vista l'indisponibilità di Moses, mentre sull'altra è confermatissimo Young. In mezzo torna utilizzabile Brozovic, ma difficilmente partirà titolare: Barella e Gagliardini in pole.

Bologna, che farà Sinisa con Barrow?



"Barrow punta? Serve tempo". Così si era espresso Sinisa Mihajlovic qualche giorno fa. Tutto porta a pensare quindi che il buon Musa possa agire da esterno a San Siro con il grande ex Palacio a caccia del gol. In questo caso il sacrificato sarebbe Sansone In mediana ci sono Dominguez e Svanberg che provano a spodestare Medel (Poli è ancora out).



CAGLIARI-ATALANTA, domenica ore 19:30



Cagliari, Lykogiannis titolare. Dubbi in difesa



La squalifica di Pellegrini spalanca le porte a titolarità certa per Lykogiannis che quindi si riprenderà la fascia sinistra dal primo minuto. Per il resto non sono previste novità di formazione a meno che in difesa non ci sia una situazione d'emergenza. Sia Ceppitelli che Walukiewicz infatti non sono al meglio e altri centrali non ci sono. La speranza di Zenga è che almeno uno dei due stringa i denti



Atalanta, da valutare Palomino

L'Atalanta dei record vuole continuare la propria striscia di vittorie. Gasperini recupera Malinovskyi che torna dopo il turno di squalifica ma in difesa potrebbe essere costretto a un giro di riposo Palomino, uscito con un problema muscolare dalla sfida col Napoli. Difficile pensare a un turnover massiccio. Sulla corsia destra solito duello tra Castagne e Hateboer mentre Pasalic potrebbe questa volta agire nel mezzo con De Roon a rischio turnover



PARMA-FIORENTINA, domenica ore 19:30

Parma, porte girevoli a centrocampo

In casa Parma è pronta a riformarsi la cerniera "Ku-Ku-Ku"- In mediana infatti rientra Kucka dalla squalifica e nulla porta a pensare che Kurtic e Kulusevski possano riposare. Il turnover riguarderà forse la difesa con Bruno Alves che potrebbe tirare un po' il fiato. Davanti Gervinho è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Assente per squalifica, Hernani con Scozzarella in pole per un posto al centro del campo



Fiorentina, in difesa riecco Caceres

La netta sconfitta contro il Sassuolo impone una certa riflessione in sede di formazione titolare. Iachini vuole subito dimenticare il KO interno e dietro torna a disposizione Caceres. Possibile conferma per il 3-5-2 con Chiesa e Ribery (Vlahovic è ancora squalificato). In mezzo possibili avvicendamenti a partire da quel Castrovilli che nell'ultima uscita non è apparso al meglio



UDINESE-GENOA, domenica ore 19:30

Udinese, squadra che vince...



La domanda sorge spontanea: dopo il successo a Roma, contro il Genoa rivedremo lo stesso XI iniziale? Molto probabilmente sì ma ci sono un paio di dubbi per Luca Gotti. Fofana, entrato a gara in corso all'Olimpico, si candida per tornare nella formazione di partenza. Lasagna va monitorato dopo la botta presa mentre in difesa Samir e Troost-Ekong sperano di recuperare posizioni nella gerarchia di titolarità



Genoa, Schone squalificato

Nicola spera di recuperare Mimmo Criscito per la sfida di Udine ma deve comunque fare i conti con l'indisponibilità, causa squalifica, di Schone. Solito punto di domanda sulla posizione di Biraschi che può agire da esterno di centrocampo o essere schierato in difesa (con Soumaro e Masiello). Il vuoto lasciato da Schone dovrebbe essere riempito da Lerager anche se in mezzo può essere dirottato Behrami con Cassata al suo fianco. In attacco, discorso ancora tutto aperto. Nulla è deciso



BRESCIA-VERONA, domenica ore 19:30

Brescia, si torna all'antico?

A San Siro, Diego Lopez aveva optato per il turnover nello scegliere l'XI iniziale. L'impegno era proibitivo e il punteggio finale è stato pesantissimo. Contro il Verona potrebbero rivedersi i vecchi volti del pre Inter. Bjarnason quindi tornerà in mediana. Ayé invece si accomoderà in panchina: Torregrossa-Donnarumma sarà la coppia d'attacco prescelta. Unico dubbio su Skrabb o Spalek che potrebbero soffiare il posto a Zmrhal



Verona, Juric senza Pessina

In difesa Ivan Juric ritrova Kumbulla che rientra dalla squalifica ma il tecnico gialloblù non potrà contare su uno dei match winner contro il Parma: Pessina infatti è squalificato e, in ottica turnover, sarebbe rientrato dal primo minuto. Borini e Verre si giocano il posto sulla trequarti. In mezzo c'è Badu che potrebbe sopravanzare uno tra Veloso e Amrabat. In attacco non sicurissima la titolarità di Sam Di Carmine.

SAMPDORIA-SPAL, domenica ore 19:30

Samp, Quagliarella sulla via del ritorno

Claudio Ranieri recupera un paio di elementi ma perde Thorsby per una giornata causa squalifica. Quagliarella dovrebbe far parte dei convocati ma è quasi certo che, in caso di disponibilità, l'azzurro parta dalla panchina. Torna arruolabile anche Linetty, il che dà a Ranieri varie opzioni. Un 4-4-2 con Ramirez a destra oppure l'inserimento di Depaoli con Gaston alle spalle dell'unica punta.



Spal, un sacco di assenze per 'l'assente' Di Biagio



Il rosso rimediato contro il Milan non permetterà né a D'Alessandro, né al tecnico Di Biagio di essere in distinta per la sfida di Genova. A livello di assenze la Spal è messa maluccio e in alcuni reparti ha gli uomini contati. Dietro dovrebbe rivedersi Felipe. A sinistra Reca e Fares sono ancora in dubbio. Chance quindi per Strefezza con Floccari che, dopo l'euro gol al Milan, dovrebbe confermare il suo posto in attacco.



NAPOLI-ROMA, domenica ore 21:45

Napoli, Gattuso promuove Lozano?

Nell'ultima gara di giornata si affrontano due squadre che vogliono rialzare la testa e ritrovare i 3 punti. Gattuso potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'XI iniziale visto contro l'Atalanta. Di sicuro in porta ci sarà Meret con Ospina che è a riposo. Hysaj spera di rientrare nella formazione di partenza (può giocare sia a destra che a sinistra). Davanti uno degli interrogativi riguarda Lozano che è sempre entrato bene nelle varie gare in cui è stato impiegato. Gattuso potrebbe quindi decidere per una promozione nell'XI che affronterà la Roma



Roma, nuovo turnover per Fonseca

Fonseca vuole andare oltre il momento difficile: la reazione dell'allenatore giallorosso è quella di un nuovo turnover, massiccio. Mancini si è ripreso, giocherà al fianco di Smalling. Terzini Zappacosta e Kolarov. A centrocampo tornano Veretout e Pellegrini. Ballottaggio Kluivert-Mkhitaryan, in attacco rivedremo Dzeko dal 1'. Squalificato Perotti per il rosso rimediato contro l'Udinese. Under va verso la conferma.