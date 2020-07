Inter-Bologna, dove vedere la partita in tv

La partita tra Inter e Bologna apre il programma della domenica alle 17.15: tutte le informazioni su come vedere la gara in tv

Tre gli anticipi del sabato, il 30° turno di Serie A prosegue con le sette partite di domenica 5 luglio. Il ricco programma della giornata inizia con la sfida tra Inter e Bologna, a San Siro il fischio d'inizio è fissato per le 17.15. I nerazzurri vogliono dare continuità ai successi contro Parma e Brescia, per proseguire l'inseguimento a Juventus e Lazio. Il Bologna, invece, è tranquillo al dodicesimo posto in classifica ma vuole ancora continuare a sorprendere.