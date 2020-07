Diminuisce l'apprensione in casa MIlan per le condizioni del trequartista turco, uno dei più in forma del Milan con due reti e due assist nelle prima 4 gare dopo la ripartenza: ha subito solo una forte contusione e dovrebbe riuscire a recuperare per la sfida alla Juve del 7 luglio

Il suo destro dal limite dell'area, deviato da Parolo, ha avviato la vittoria per 3-0 del Milan sul campo della Lazio nella serata dell'Olimpico. Poi, però, una forte contusione al polpaccio che l'ha costretto a lasciare il campo e ha tenuto in apprensione Stefano Pioli per qualche ora. Giusto il tempo di tornare a Milanello e capire come quella del turco sia solo una forte botta che, col tempo (anche se non molto) e qualche sessione di fisioterapia, non dovrebbe impedirgli di scendere in campo per sfidare la Juventus la sera del 7 luglio. Nella mattinata di domenica il centrocampista turco è stato sottoposto a una seduta di massaggi, resta comunque in dubbio per la prossima sfida di campionato, ma c'è certamente meno apprensione sulle sue condizioni in vista del confronto coi bianconeri.