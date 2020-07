Napoli-Roma, dove vedere la partita in tv

La gara del San Paolo chiude la 30^ giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La 30^ giornata del campionato di Serie A si chiude al San Paolo, Napoli e Roma si sfidano alle ore 21.45. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte pesanti, che hanno virtualmente chiuso la corsa per il quarto posto in favore dell'Atalanta. Proprio i nerazzurri hanno battuto il Napoli a Bergamo, mettendo fine a una striscia positiva di cinque vittorie per la squadra di Gattuso. La Roma, invece, ha subito due sconfitte consecutive contro Milan e Udinese. Tra le due squadre ci sono tre punti di differenza a vantaggio dei giallorossi, attualmente al quinto posto. Il Napoli, però, ha già la certezza di partecipare alla prossima Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia.