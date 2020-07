Ritorno al lavoro con il gruppo squadra per l'attaccante. Si tratta della prima volta dopo il lockdown. Balotelli era stato reintegrato in gruppo dopo il secondo tampone per verificare l'eventuale positività al Covid-19

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi in gruppo con il Brescia a quasi quattro mesi di distanza dall'ultima volta. Nella mattinata di lunedì, poche ore dopo il successo per 2-0 ottenuto dai suoi compagni contro il Verona, l'attaccante è stato inserito dal suo allenatore Diego Lopez nel ristretto gruppo di giocatori che non sono stati utilizzati nella gara contro la squadra di Juric. Balotelli era stato reintegrato in gruppo dopo aver effettuato nove giorni fa come da prassi il secondo tampone faringeo per la diagnosi da Covid-19, al quale era risultato negativo ricevendo il via libera per il ritorno al lavoro con i compagni di squadra.

Ora, con otto partite di campionato ancora da giocare e un Brescia distante sei punti dalla salvezza, Balotelli - 5 reti in 19 presenze in campionato in questa stagione - torna ad aggregarsi al gruppo squadra dopo settimane complicate, fatte di battaglie legali e scambi sui social. L'ex attaccante di Inter e Milan potrebbe tornare utile per il finale di campionato del suo Brescia, che mercoledì sarà impegnata in una sfida decisiva sul campo del Torino e sabato ospiterà invece al Rigamonti la Roma.