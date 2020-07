L'allenatore biancoceleste analizza la sconfitta per 2-1 sul campo del Lecce: "La stanchezza si fa sentire, c'è dispiacere per quello che stavamo facendo prima della sosta. Paghiamo assenze ed episodi". Immobile: "Non riusciamo più a divertire e divertirci come facevamo fino a tre mesi fa, questo ci rende nervosi" MILAN-JUVE LIVE

"Posso solo ringraziare la squadra per quanto fatto, c'è dispiacere per quello che stavamo facendo prima della sosta. Nelle ultime gare gli episodi non hanno girato bene". Le parole di Simone Inzaghi allontanano quasi definitivamente lo scudetto dagli obiettivi della sua Lazio, sconfitta a Lecce a tre giorni di distanza dallo 0-3 casalingo contro il Milan. "Il problema è che dopo la sosta siamo tornati in campo con alcuni problemi - è la spiegazione dell'allenatore ai microfoni di Sky Sport - problemi che sono arrivati nella settimana della partita con l'Atalanta e che ci hanno limitato nelle rotazioni. Se i risultati sono negativi e prendiamo più gol, probabilmente un motivo c'è. Leiva? Per noi è troppo importante, purtroppo ha accusato l'operazione, non riesce a recuperare e ad allenarsi. Avevo Cataldi che in questi due anni ha fatto benissimo però a Bergamo dopo 50 minuti ha avuto una distorsione che lo costringe a giocare limitato. Non avere i due play ci dà qualche problema, e anche Milinkovic in situazioni normali non sarebbe stato convocato. Così si fatica, i ragazzi stanno pagando tutte queste partite ravvicinate. La prestazione questa sera c'è stata nonostante i giocatori fossero al 50%. Abbiamo perso 3 volte in 15 giorni, mentre in tutto il resto dell'anno avevamo subito solo 2 sconfitte: c'è un motivo".

"Ora la Champions aritmetica" leggi anche La Lazio non riparte, colpo Lecce: 2-1 in rimonta Inzaghi ha anche evidenziato come "contro Milan e Lecce l'episodio non è girato a nostro favore. Oggi se Immobile avesse segnato il 2-0 nessuno avrebbe detto niente. Serve qualcosa in più per indirizzare certe partite". Se "la stanchezza di si fa sentire", le idee dell'allenatore sull'obiettivo da inseguire nelle ultime sette giornate di Serie A è chiaro. "Il nostro sogno deve continuare. Dobbiamo centrare l'artimetica della Champions, che era il nostro obiettivo. Vogliamo raggiungere al più presto quel che ancora ci manca, ma pensiamo solo al nostro primo obiettivo. La rimonta dell'Atalanta ha lasciato segni? Un pò abbiamo sentito il contraccolpo, però abbiamo giocato un ottimo primo tempo".