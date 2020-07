Il direttore tecnico del Milan commenta il possibile arrivo di Rangnick in rossonero: "Se resto? Questo non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione ad agosto concentrandomi sulle partite e sugli obiettivi che ci eravamo prefissati. Squadra, allenatore e dirigenti sono abituati ad affrontare cose nuove. Dialogo con Gazidis c'è, anche se a volte non si arriva a situazioni definitive" MILAN-JUVENTUS LIVE

Prepartita di Milan-Juve concentrato sul capitolo Ralf Rangnick in casa Milan. Ivan Gazidis ha infatti deciso che dal prossimo anno il 62enne tedesco sarà il nuovo allenatore e sarà anche direttore tecnico. Un ruolo, quest'ultimo, che oggi è affidato a Paolo Maldini. L'ex capitano rossonero ha commentato le voci di mercato: "Se resto al Milan? "Io questo non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione, al 2 agosto. Abbiamo ancora un sacco di partite, possiamo toglierci un sacco di soddisfazioni e possiamo raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati - le sue parole - se vorrei rimanere? Questa è una domanda difficile, perché la volontà di chi ha avuto il papà in campo e in panchina con il Milan tanti anni, lui stesso ha vinto quello che ha vinto con questa squadra e ha un figlio qua, insomma il mio legame con il Milan non credo sia in discussione".