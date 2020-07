Un budget da 75 milioni di euro, cessioni escluse: è quello che Ralf Rangnick avrà a disposizione nella sua avventura da allenatore e direttore tecnico al Milan a partire dalla stagione 2020/21. Sono i numeri ribaditi pochi giorni fa, e quindi in maniera definitiva, al 62enne tedesco che si è consacrato con l'Hoffenheim e capo del Lipsia. Rangnick, che in questi giorni è a casa a Salisburgo ed è in costante contatto telefonico con i vertici societari rossoneri, avrà nei piani della società carta bianca. La notizia del suo arrivo è stata comunicata dall'ad Ivan Gazidis a Paolo Maldini: oltre ad allenare, dalla prossima stagione ricoprirà anche il ruolo di dt che oggi è proprio di Maldini e fra le altre cose sarà anche supervisore del settore medico.