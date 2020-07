Milan-Juventus, le probabili formazioni

Milan e Juventus si ritrovano l'una davanti all'altra a San Siro dopo essersi affrontate in Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 14 partite di Serie A contro i bianconeri, uscendo sconfitti nelle restanti 13. Spera di invertire la tendenza Stefano Pioli , che insegue l'Europa League e che non ha mai vinto contro l'attuale capolista (ha perso 11 delle 14 sfide giocatr contro la Juve). I ragazzi di Sarri , inoltre, sono apparsi decisamente in forma, dal momento che segnando almeno due gol a partita da sette gare di campionato a questa parte.

Juventus, Sarri con Higuain e Rugani

approfondimento

Sarri: "Attenti al Milan, è facile sbagliare"

Dovrà fare a meno degli squalificati Dybala e De Ligt Maurizio Sarri, pronto a dare fiducia a Higuain ("Mentalmente sta bene", ha detto di lui in conferenza stampa) e Rugani, che non parte titolare in Serie A dalla sfida con la Spal del 22 febbraio. A centrocampo fuori Matuidi, ci saranno Bentancur e Rabiot ai lati di Pjanic. Nel tridente offensivo, ai lati del Pipita, il solito Ronaldo e ancora una volta Bernardeschi. In panchina Alex Sandro e Chiellini.

Juventus (4-3-3) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri