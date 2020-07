Interesse sul gioiello del Brescia a centrocampo. Lo seguono anche Inter e Juventus. In attacco piace Dusan Vlahovic della Fiorentina. Per la difesa oltre a Upamecano del Lipsia spunta l'idea Ajer del Celtic. Linea verde per il nuovo Milan di Rangnick MILAN-JUVE 4-2: GOL E HIGHLIGHTS. VIDEO

Un nome nuovo per il centrocampo del Milan: è quello di Sandro Tonali, gioiello del Brescia che in stagione ha messo insieme una rete e sei assist in 27 partite giocate. Il numero 4 piace tantissimo a Ralf Rangnick, che dalla prossima stagione sarà allenatore e Dt rossonero. Il Milan proverà ora a inserirsi nella corsa al giocatore classe 2000, sul quale resta vivo l'interesse dell'Inter (che ha una base d'intesa con Tonali, ma non quella con il presidente del Brescia Cellino). Su Tonali non si registra invece alcuna mossa da parte della Juventus, altra società che monitora il centrocampista da tempo.

Attacco, idea Vlahovic Anche per l'attacco c'è un nato nel 2000 nei piani rossoneri: si tratta di Dusan Vlahovic della Fiorentina. I rossoneri potrebbero fare un tentativo per il serbo classe 2000 (6 reti e un assist in 24 presenze in stagione), che sarebbe tatticamente compatibile con Rebic e che viene considerato un ottimo prospetto per il futuro. Nel reparto, dove è complicato immaginare la presenze di Ibrahimovic anche nella prossima stagione, continua a piacere anche Patrik Schick, che Rangnick ha apprezzato al Lipsia: il ceco classe 1996 è di ritorno alla Roma dal prestito in Germania, con i due club che al momento non hanno alcun accordo per il trasferimento definitivo in Bundesliga.