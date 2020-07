Napoli-Milan, le probabili formazioni

Gattuso ritrova Koulibaly dopo la squalifica, farà coppia con Maksimovic al centro della difesa: in avanti tridente con Callejon, Mertens e Insigne. Calhanoglu titolare l'unico cambio di Pioli rispetto alla gara vinta con la Juve. Napoli-Milan, domenica ore 21.45, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

Due delle squadre più in forma da quando è ripartito il campionato si sfidano in quello che è un vero e proprio scontro diretto nella corsa al sesto posto. Il Napoli di Gattuso - sesto a pari punti con la Roma, 51, arriva al match con un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta (contro l’Atalanta) post lockdown - sfida il Milan, attualmente più indietro degli azzurri di due lunghezze in classifica. I rossoneri stanno vivendo il loro momento migliore in questa Serie A, come testimoniano le ultime due vittorie contro Lazio e Juve e più in generale i 12 punti ottenuti nelle 5 gare disputate dopo la sosta. Una sfida tutta da vivere quella tra Napoli e Milan che si giocherà domenica sera (ore 21.45) al San Paolo e sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251-255 (satellite e fibra).