Inter-Torino, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri in cerca di una reazione dopo il ko con il Bologna e il pareggio con il Verona. I granata, invece, per lo scatto definitivo in ottica salvezza. Calcio d'inizio lunedì, ore 21:45. gara in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Deve rialzare la testa l'Inter, reduce dalla sconfitta con il Bologna e dal pareggio di Verona. Solo due vittorie nelle ultime sei gare di campionato per i nerazzurri, al momento quarti in classifica dietro Juventus, Lazio e Atalanta. Dall'altra parte c'è il Torino, che non perde nel girone di ritorno contro l'Inter dalla stagione 2013/14. Da allora quattro successi e un pareggio per i granata, che hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide. Una statistica che fa paura a Conte, il quale però quando vede il Toro si scatena: cinque successi su altrettanti match, con un punteggio complessivo di 10-0. Dall’arrivo di Moreno Longo sulla panchina granata, inoltre, la squadra ha ottenuto una media punti in campionato di 0.78, contro una media di 1.23 con Walter Mazzarri in panchina nella Serie A 2019/2020.