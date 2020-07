Serie A, le partite e gli orari della 33^ giornata

Nessun giorno di riposo per la Serie A, che riparte immediatamente con la 33^ giornata. Si comincia con la sfida tra Atalanta e Brescia, anticipo di martedì 14 luglio alle ore 21.45. Gran parte di questo turno di campionato si giocherà invece mercoledì 15 luglio, con sette partite distribuite tra le 19.30 e le 21.45. Nel pomeriggio il Milan ospita il Parma mentre il Napoli va a Bologna, a Marassi sfida tra Samp e Cagliari. In serata il Sassuolo riceve la Juventus e la Lazio va a Udinese, all'Olimpico c'è Roma-Hellas Verona mentre al Via del Mare il Lecce affronta la Fiorentina. La giornata si chiude giovedì 16 luglio con Torino-Genoa e SPAL-Inter.