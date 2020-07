Sassuolo-Juventus, dove vedere la partita in tv

Il Sassuolo è reduce dal grande successo in casa della Lazio, mentre la Juventus è riuscita ad agganciare nel finale il pari con l’Atalanta. Si sfidano De Zerbi e Sarri, in una partita che promette spettacolo al Mapei Stadium. Gli emiliani vogliono continuare a credere al sogno europeo, ai bianconeri servono punti per blindare lo scudetto.