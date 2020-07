9/10

I numeri offensivi restano, comunque, una delle poche note liete per Sarri. I gol in Serie A sono 70 dopo 33 giornate e, nonostante mercoledì sia Ronaldo che Dybala siano rimasti a secco, ci ha pensato l'altro attaccante, Gonzalo Higuain, a metterci il timbro. Per il Pipita 7° centro in questo campionato e ancora il Sassuolo a farne le spese: da quando è alla Juve, infatti, l'argentino ha segnato 7 reti in 6 partite contro i neroverdi. Contro nessun'altra squadra ha fatto meglio