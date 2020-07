15/15

NEL RESTO D'EUROPA - Contando fino alle 10 principali nazioni del ranking Uefa (e sempre escludendo i campionati interrotti) non si trovano comunque numeri superiori alla Serie A. In Portogallo (alla 32^ giornata) sono 707 i gol complessivi e 2,4 di media a partita. In Russia 561 reti per un media, sempre, di 2,4 a incontro. In Ucraina meglio: 2,6 di media, ma soli 504 durante il campionato.