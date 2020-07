Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Juve, Bernardeschi squalificato. Al suo posto o Cuadrado o Douglas Costa. Nella Lazio out Radu, fermato da un problema al polpaccio. Sassuolo e Parma "colpite" dal Giudice Sportivo. Napoli con cambio di tridente. Inter: Conte recupera Barella in attesa di buone nuove sul fronte Lukaku

Il giorno di pausa tra la 33^ e la 34^ giornata è caduto di venerdì 17: giusto il tempo di toccare ferro ed eccoci schierati per pensare al turno che si chiuderà con il big match tra Juve e Lazio. Si parte con Verona-Atalanta, a confronto due realtà per certi aspetti simili, anche per via del credo dei rispettivi allenatori: ma se siete in questa pagina non volete che ci perdiamo in chiacchiere, sappiamo bene che la vostra priorità è quella di essere aggiornati su infortuni, squalifiche, acciacchi e soprattutto turnover. Ci potrebbero essere un po' di sorprese a livello di formazioni titolari quindi monitorate questa pagina, che resta in costante aggiornamento. Le notizie dei nostri preziosi inviati si materializzano anche nei nostri 'Campetti', per avere un quadro ancora più completo della situazione.

VERONA-ATALANTA, sabato ore 17:15

Hellas, lesione al bicipite femorale per Kumbulla

Grave perdita per la difesa del Verona. Juric, che seguirà la gara dalla tribuna causa squalifica, non può infatti contare su Kumbulla. Il giovane centrale ha infatti riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e al momento non sono quantificabili i tempi di recupero. Favorito quindi Empereur. Davanti favorito Di Carmine. In mezzo da verificare i vari livelli di stanchezza, Veloso in primis.

Atalanta, tornano Gollini e il Papu



A Gollini è stato concesso un turno di riposo contro il Brescia, ma il portiere titolare tornerà a difendere i pali della Dea al Bentegodi. In difesa con tutta probabilità non vedremo Caldara dal 1', ma il trio composto da Toloi, Palomino e Djmsiti; centrocampo: sulle corsie esterne Gosens e Hateboer (in ballottaggio con Castagne) mentre in mezzo spazio a Freuler e Pasalic e quindi ad osservare un iniziale riposo sarà questa volta De Roon. Papu Gomez e Malinovskyi alle spalle di Duvan Zapata (in ballottaggio con Muriel).

CAGLIARI-SASSUOLO, sabato ore 19:30

Cagliari, un turno di stop per Ionita

Zenga non può contare su Nainggolan e Pellegrini, oltre che allo squalificato Ionita. L'XI di partenza per sfidare De Zerbi dovrebbe vedere davanti a Cragno una linea difensiva che ritrova un Carboni titolare al fianco di Pisacane e Klavan. Possibile la soluzione del 3-4-1-2 con Gaston Pereiro alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Resta da valutare Oliva.

Sassuolo, tre gli squalificati

Rebus per De Zerbi, che deve sopperire a tre assenze per squalifica: Berardi, Bourabia e Magnanelli sono stati fermati dal Giudice Sportivo. In difesa favoriti Marlon e Ferrari. A centrocamapo, al fianco di Locatelli potrebbe vedersi Traorè (l'alternativa sarebbe un giovane della Primavera tra Ghion o Marcati). Alle spalle della punta Caputo ci saranno Haraslin, Djuricic e Boga. Da valutare Chiriches: problema ad un polpaccio per il difensore romeno.

MILAN-BOLOGNA, sabato ore 21:45



Milan, Saelemaekers rientra dalla squalifica

Pioli dovrebbe affrontare il Bologna con l'XI tipo che ha portato alla continuità di risultati positivi degli ultimi tempi: rispetto alla sfida col Parma, quindi, spazio a Calabria, Bennacer e Rebic dal 1', con un ballottaggio tra Saelemaekers (che ha scontato la squalifica) e Bonaventura. Nel 4-2-3-1 di partenza il belga sarebbe favorito per un posto alle spalle di Ibra assieme a Calhanoglu e Rebic.

Bologna, Barrow dalla panchina?



Mihajlovic è sempre privo di Bani ma ritrova Poli dal primo minuto. Dopo l'esperimento Tomiyasu centrale, il giapponese dovrebbe tornare a destra con Denswil al fianco di Danilo. Possibili sorprese in attacco dove Santander e Sansone scalpitano. Di sicuro rientra Orsolini dall'inizio ma contro il Milan sia Palacio che Barrow potrebbero inizialmente sedersi in panchina



PARMA-SAMPDORIA, domenica ore 17:15



Parma, squalificati Darmian e Grassi. Out Cornelius

D'Aversa affronta la Samp in condizioni critiche: alle assenze per squalifica di Darmian e Grassi si aggiunge l'infortunio di Cornelius, a cui però farà fronte senza troppi dubbi affidandosi a Inglese. Kucka non è al meglio ma se dovesse farcela, anziché il falso nove, arretrerebbe in mediana con Hernani in panchina. In difesa ci sarà Dermaku con Bruno Alves non al meglio.

Samp, Bonazzoli è on fire



Quel duo che ha deciso la sfida contro il Cagliari, salvo sorprese, verrà riproposto anche a Parma con Quagliarella quindi inizialmente in panchina. In mediana potrebbe non essere nell'XI titolare Linetty (diffidato). Sulla destra quindi 'avanza' Depaoli con Bereszynski esterno basso di difesa



BRESCIA-SPAL, domenica ore 19:30

Brescia, dubbio Joronen

Lopez ha un dubbio su Joronen: il portiere finlandese ieri si è allenato ma resta da valutare: in caso di forfait, pronto Andrenacci. Difesa a 4 con Sabelli, Papetti, Chancellor (in ballottaggio con Mateju) e Martella. A centrocampo dovrebbero operare Spalek, Tonali, Dessena e Bjarnason. Attacco affidato al tandem Donnarumma-Torregrossa.

Spal, squalificato Valdifiori

Un paio di dubbi a livello di formazione titolare per Gigi Di Biagio. Di sicuro mancherà lo squalificato Valdifiori mentre in attacco Floccari è in pole per affiancare Petagna. In difesa a destra favorito Cionek. In mezzo Vicari è in ballottaggio con Salamon mentre in mediana c'è da scegliere chi schierare tra D'Alessandro e Murgia



FIORENTINA-TORINO, domenica ore 19:30

Fiorentina, Dragowski più no che sì

Beppe Iachini e lo staff medico viola monitorano le condizioni di Dragowski ma da quel che filtra dal campo d'allenamento viola, dovrebbe esserci ancora Terracciano in porta. Fiorentina con un 3-5-2 con Chiesa largo a destra e coppia d'attacco Cutrone-Ribery. A sinistra si rivede il ristabilito Dalbert.



Torino, Belotti vuol diventare Bel8

Longo affronta i viola con serenità e ottimismo, ritrovati dopo i successi su Brescia e Genoa (intermezzati dal ko rimediato dall'Inter). Davanti a Sirigu, nella linea a tre di difesa, ci dovrebbe essere solo un cambio con Izzo che torna al posto di Lyanco. Sulle corsie esterne dovrebbe toccare a De Silvestri e Ansaldi, con Rincon e Meitè nel mezzo. Trequartista Verdi, a supporto della coppia Belotti-Zaza. Il capitano granata è reduce da sette partite di fila in cui ha trovato il gol e non vuole mancare all'appuntamento per l'ottava.

GENOA-LECCE, domenica ore 19:30



Genoa, Pandev in pole



Dall'infermeria rossoblù sperano di uscire Sturaro, Cassata e Romero. I tre sono a rischio ma al momento non sono da considerarsi fuori dai giochi. Nel 3-4-1-2 di Davide Nicola, la coppia d'attacco più probabile è quella formata da Pinamonti e Pandev. Dietro di loro agirà Iago Falque. Il macedone, al pari dei tre difensori titolari, è diffidato e alle porte c'è il Derby...



Lecce, torna a disposizione Lapadula



Se Nicola spera di recuperarne tre, Liverani ha lo stesso desiderio visto che Tachtsidis, Calderoni e Meccariello sono ancora in forte dubbio. Torna a disposizione invece Gianluca Lapadula ma è molto difficile pensarlo titolare dal 1'. Probabile invece una staffetta con Babacar. Farias e Saponara è la coppia di treuqartisti che agirà alle spalle della punta con Mancosu in mediana. Occhio al ballottaggio Barak-Majer



NAPOLI-UDINESE, domenica ore 19:30

Napoli, Di Lorenzo fermato dal Giudice Sportivo

Gli 8 cambi visti contro il Bologna ci hanno raccontato di un pesante turnover da parte di Gattuso che però contro l'Udinese dovrebbe tornare 'all'antico'. Politano, Milik e Lozano paiono tutti destinati alla panchina con il tridente che torna ad essere composto da Callejon, Mertens e Insigne. Dietro out per squalifica Di Lorenzo: tocca a Hysaj mentre in mezzo favorito Lobotka.



Udinese, formazione già decisa?

Tra infortuni e squalifiche la notizia è che la formazione che schiererà in campo Gotti potrebbe già essere fatta e finita. Jajalo è out e quindi spazio dal 1' a Walace. In attacco Okaka è squalificato: con Lasagna ci sarà Nestorovski. In difesa ci sarà ancora De Maio mentre l'unico piccolo dubbio riguarda la fascia sinistra: Ken Sema però è avanti nel ballottaggio con Zeegelaar.



ROMA-INTER, domenica ore 21:45

Roma, Fonseca ritrova Smalling

Da Trigoria giungono notizie che ci possono già dare importanti indicazioni sull'XI probabile anti-Inter. Smalling ha smaltito il problema all'adduttore ed è tornato in gruppo. Diverso invece il discorso per Mirante, Fazio e Santon che potrebbero alzare bandiera bianca. Nel 3-4-2-1 giallorosso ci sarò Kolarov centrale di sinistra. Sulle corsie esterne invece ci sono in pole position Zappacosta a destra e Spinazzola sul versante opposto.



Inter, i numeri di Sanchez sono una "maravilla"

Antonio Conte ha recuperato Barella ma deve aspettare buone nuove sul fronte Lukaku che dopo la gara con la Spal si è allenato a parte. C'è però un Sanchez davvero ispirato. Le sue ultime uscite hanno portato in dote gol, assist e voti in pagella edificanti. Sulla trequarti favorito Borja Valero. Barella va verso la titolarità. Sulla sinistra torna Young.



JUVENTUS-LAZIO, lunedì ore 21:45

Juve, da valutare Bentancur. Berna squalificato

"Gli accertamenti radiologici hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno". Questo il responso sulle condizioni di Bentancur e Chiellini. Da quel che si apprende però Bentancur è dato per partente nell'XI titolare di Sarri dove mancherà per squalifica Bernardeschi. Due le opzioni per sostituirlo: o Cuadrado alzato nel tridente (con Danilo in esterno basso a destra) o Douglas Costa.



Lazio, problema al polpaccio per Radu

Correa non recupera e anche Radu è ko (problema al polpaccio). Da valutare Jony, in ballottaggio con Lukaku. Per il resto, davanti a Strakosha dovrebbero partire titolari Bastos, Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Milinkovic, Parolo e Luis Alberto, con Lazzari e Jony (Lukaku) sulle fasce. Attacco Caicedo-Immobile in cerca di riscatto dopo le ultime, non felicissime, uscite.