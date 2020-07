Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus, da valutare De Ligt, Bonucci e Bentancur

"Si alleneranno con il gruppo e poi valuteremo". E' questo quanto ha detto Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione della gara, riferendosi agli infortunati De Ligt, Bonucci e Bentancur. I tre calciatori sono ancora in dubbio per la sfida contro la Lazio, ma secondo le ultime indicazioni dovrebbero essere tutti recuperati e al momento sono dunque da considerare come probabili titolari. Discorso diverso invece per Chiellini, che ha subito un risentimento al polpaccio contro il Sassuolo alla prima gara da titolare dopo il grave infortunio al ginocchio, e va verso la non convocazione. Nel classico 4-3-3 di Sarri, dovrebbero essere confermati Danilo e Alex Sandro sugli esterni di difesa, con Cuadrado avanzato nel tridente offensivo: niente attacco pesante dunque, con Dybala e Cristiano Ronaldo a completare il reparto e Higuain in panchina. A centrocampo, in caso di recupero di Bentancur, verrà confermato il terzetto più utilizzato da Sarri dalla ripresa del campionato, ovvero quello composto dall'uruguaiano, Pjanic e Rabiot.

JUVENTUS probabile formazione (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.Sarri