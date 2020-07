Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata

Serie A ancora protagonista in questo rush finale tutto da vivere. Dopo la sfida di lunedì sera tra Juventus e Lazio che ha chiuso la 34^ giornata di campionato, ecco che le 20 squadre di Serie A sono già pronte per dare il via al 35° turno della competizione. Si parte martedì 21 luglio con due anticipi, alle 19.30 Atalanta-Bologna e alle 21.45 Sassuolo-Milan, mercoledì invece spazio a ben sei gare: alle 19.30 Parma-Napoli, poi alle 21.45 si giocano Inter-Fiorentina, Lecce-Brescia, il derby Sampdoria-Genoa, Spal-Roma e Torino-Verona. Chiudono la 35^ giornata di Serie A le due gare del giovedì, Udinese-Juventus alle 19.30 e Lazio-Cagliari alle 21.45. Le gare saranno visibili su Sky e anche in streaming su NOW TV.