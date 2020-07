Serie A, le partite di oggi della 35^ giornata

Potrebbe essere la serata del nono scudetto consecutivo della Juventus: lo 0-0 interno dell'Inter contro la Fiorentina ha infatti dato via libera gli uomini di Maurizio Sarri che con una vittoria conquisterebbero il titolo con un tre giornate d'anticipo. Fanno visita, però, a un'Udinese assetata di punti, dal momento che le vittorie di Genoa e Lecce nelle gare del mercoledì l'hanno coinvolta nuovamente nella lotta per non retrocedere. La formazione allenata da Luca Gotti si trova adesso appaiata ai rossoblù, con 4 lunghezze di vantaggio sui giallorossi, al momento terz'ultimi. Nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare, nella sfida delle ore 19.30 alla Dacia Arena. Il programma della 35^ giornata di Serie A si concluderà alle 21.45 allo Stadio Olimpico con Lazio-Cagliari. Ai biancocelesti manca ormai solo una vittoria per certificare la qualificazione alla prossima Champions League e cercheranno di raccoglierla contro i rossoblù, già matematicamente salvi ma a secco di successi da 6 partite.