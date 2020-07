A Udine la Juventus ha sprecato il primo match point per il nono scudetto di fila. I bianconeri si sono ritrovati il giorno dopo la sfida della Dacia Arena per riprendere gli allenamenti in vista della prossima gara contro la Sampdoria. Dall'infermeria arrivano brutte notizie per Maurizio Sarri, che ha nuovamente perso Douglas Costa a causa di un problema muscolare. L'esterno brasiliano è stato sottoposto agli esami di rito, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado all'adduttore lungo della coscia destra. Douglas Costa ha finito il campionato e salterà la gara con il Lione, ritorno degli ottavi di Champions. E se la Juve dovesse qualificarsi alla Final Eight, la sua presenza appare al momento fortemente in dubbio.