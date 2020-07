Roma-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

All'Olimpico la squadra di Fonseca va a caccia di punti per difendere il quinto posto dal Milan. Di fronte il gruppo di Iachini, reduce dal pareggio per 0-0 sul campo dell'Inter: fischio d'inizio alle 19.30, partita in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 36^ GIORNATA