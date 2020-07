Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv

Sfida a San Siro tra l'Inter, che punta a conservare il secondo posto in classifica, e il Napoli, già sicuro del posto in Europa League ma in preparazione in vista della gara di Champions contro il Barcellona: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Sfumato ormai definitivamente il sogno scudetto, l'Inter affronta il Napoli per conservare il secondo posto in classifica. Contro trova una squadra azzurra, già qualificata in Europa League in virtù del successo in Coppa Italia, ma che vuole concludere al meglio il proprio campionato e prepararsi in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona (8 agosto, ore 21.00 al Camp Nou). Entrambe sono reduci da un successo nell'ultimo turno: 0-3 per l'Inter sul campo del Genoa, 2-0 per il Napoli contro il Sassuolo.