Inter-Napoli, le probabili formazioni

Super sfida a San Siro tra Inter e Napoli: nerazzurri che vanno alla ricerca dei tre punti per conservare il secondo posto con la coppia Lukaku-Sanchez, mentre per gli azzurri spazio a Milik dal primo minuto, visto anche il turno di squalifica che dovrà scontare Mertens. Diretta Sky Sport Uno, calcio d'inizio ore 21.45 LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 37^ GIORNATA

Super sfida a San Siro tra l'Inter, che vuole conquistare i tre punti per conservare il secondo posto in classifica, e il Napoli, intenzionato a concludere al meglio il proprio campionato per prepararsi alla sfida di Champions League contro il Barcellona dell'8 agosto. Sfida anche tra Conte e Gattuso, due allenatori con un percorso molto simile: partiti entrambi dalle serie inferiori sono arrivati negli anni a giocarsi i traguardi più importanti in due dei top club del calcio italiano. Diretta Sky Sport Uno, calcio d'inizio ore 21.45.

Inter, Sanchez in vantaggio su Lautaro leggi anche Conte: "Sensi out fino a fine campionato" Ormai classico 3-4-1-2 per Antonio Conte, che sembra intenzionato in attacco a dar fiducia alla coppia formata da Lukaku e Sanchez, con Lautaro Martinez che dovrebbe dunque partire dalla panchina. Cambia qualcosa anche in difesa visto che, davanti ad Handanovic, la retroguardia dovrebbe essere formata da D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. Vanno quindi verso la panchina sia Skriniar che Godin. Come spesso accaduto durante il periodo post lockdown, Conte alternerà gli esterni rispetto alla gara precedente: questa volta dovrebbe toccare a Candreva sulla destra e Young sulla sinistra. In mezzo al campo spazio a Barella e Brozovic, mentre dietro le punte resiste il ballottaggio tra Eriksen e Borja Valero, con il danese al momento favorito. INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All.Conte