I bianconeri hanno raggiunto una base d'intesa con l'attaccante polacco che non sta rinnovando il contratto in scadenza nel 2021 col Napoli. La società azzurra ha espresso gradimento per Bernardeschi, piacciono anche Luca Pellegrini e Romero

Il nono scudetto consecutivo appena conquistato, ma la Juventus è già proiettata a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. E tra le priorità bianconere c’è quella di acquistare un nuovo attaccante: il primo obiettivo del ds Paratici è Arkadiusz Milik, attaccante classe 1994 che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. La Juve ha già raggiunto una base d’intesa contrattuale con il giocatore, manca invece l’intesa con il Napoli. La società del presidente De Laurentiis ha espresso il suo gradimento per il profilo di Federico Bernardeschi come contropartita tecnica nel caso in cui la trattativa dovesse entrare nel vivo. Toccherebbe poi al Napoli trattare eventualmente con l’esterno offensivo 1994 la questione relativa ai diritti di immagine, visto che proprio Bernardeschi nei mesi scorsi ha firmato un contratto con un’importante agenzia che ora gestisce questo aspetto.